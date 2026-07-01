Week-end retraite yoga Atelier de la Compagnie Agora Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Week-end retraite yoga

Atelier de la Compagnie Agora 8 Rue Marcellin Berthelot Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 99 – 99 – 99 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26 2026-08-29 2026-08-30

La Compagnie Agora vous donne rendez-vous pour deux week-end retraite yoga (les 25 et 26 juillet et les 29 et 30 août).

Au programme bien-être et relaxation, immersion au yoga (asanas et pranayama), relaxation profonde avec sonothérapie (bols tibétains), promenade contemplative en bords de Loire.

Un travail sur soi pour un bien-être général, enseigné par Cécile Berrebi de Noailles, maître de yoga diplômée. .

Atelier de la Compagnie Agora 8 Rue Marcellin Berthelot Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 78 08 13 directioncompagnieagora@gmail.com

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English : Week-end retraite yoga

L’événement Week-end retraite yoga Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Bourgogne Coeur de Loire