Week-end retraite yoga Atelier de la Compagnie Agora Cosne-Cours-sur-Loire
samedi 25 juillet 2026 · Atelier de la Compagnie Agora · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
Week-end retraite yoga
Atelier de la Compagnie Agora 8 Rue Marcellin Berthelot Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 99 – 99 – 99 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26 2026-08-29 2026-08-30
La Compagnie Agora vous donne rendez-vous pour deux week-end retraite yoga (les 25 et 26 juillet et les 29 et 30 août).
Au programme bien-être et relaxation, immersion au yoga (asanas et pranayama), relaxation profonde avec sonothérapie (bols tibétains), promenade contemplative en bords de Loire.
Un travail sur soi pour un bien-être général, enseigné par Cécile Berrebi de Noailles, maître de yoga diplômée. .
Atelier de la Compagnie Agora 8 Rue Marcellin Berthelot Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 78 08 13 directioncompagnieagora@gmail.com
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English : Week-end retraite yoga
L’événement Week-end retraite yoga Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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