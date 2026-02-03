Le musée sort de sa réserve les collections extra-européennes Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Le musée sort de sa réserve les collections extra-européennes

25 août 2026, 14:00-16:30

fin : 2026-08-25 16:30:00

2026-08-25

Qui n’a jamais rêvé de visiter les coulisses d’un musée, ses réserves ?

Vous connaissez peut-être déjà la face visible du musée de la Loire des peintures, des sculptures, des gravures, des céramiques, des outils, des maquettes… méticuleusement mis en scène sur les murs, dans des vitrines. Ne vous-êtes-vous pas déjà demandé ce qu’il se passait derrière le décor ?

Alors que le musée poursuit son second récolement décennal, qui vise à vérifier la présence et l’état des collections, il vous offre l’opportunité exceptionnelle de vous glisser quelques instants dans la peau d’un conservateur. Vous pourrez ainsi suivre l’avancée de ce chantier hors norme qui incombe tous les 10 ans aux musées labellisés Musées de France et qui se déroule en secret, bien loin des circuits de visite habituels.

Si l’année dernière, dans le cadre du projet d’inclusion des Savoirs nautiques ligériens au Patrimoine culturel immatériel, nous avions abordé les collections par le biais des métiers et des outils , nous vous proposons en 2026 de voyager à travers le monde par l’intermédiaire de nos collections plus que centenaires. Ce mois-ci direction l’Asie et même l’Afrique, nous aurons le plaisir de vous conduire notamment au Japon, en Chine, en Inde, au Tibet, en Thaïlande… Souhaitez-vous différencier le netsuke d’un okimono, côtoyer Bouddha, Krishna ou Guanyin, jouer du khên ou du murali et vous entrainer pourquoi pas à manier un katana, un sabre dao et même un kilij ? Rejoignez-nous, dépaysement assuré !

Vous pousserez d’abord la porte de nos réserves pour une plongée toujours très prisée dans les coulisses du musée. Vous découvrirez alors toute la diversité des objets conservés d’ordinaire à l’abri des regards, saviez-vous que près de 93% de nos collections y sont stockées ? Puis cette visite inédite sera suivie d’un atelier durant lequel vous aurez la possibilité individuellement de prendre en main une œuvre d’art parmi la sélection. .

Musée de la Loire, Place de la Résistance, Cosne-Cours-sur-Loire 58200, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté. +33 3 86 26 71 02, musee@mairiecosnesurloire.fr

