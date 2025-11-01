Conférence : Pêcher en Loire Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire

Conférence : Pêcher en Loire Mercredi 1 avril 2026, 18h00 Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Nièvre

Gratuit / Réservation obligatoire au 03 86 26 71 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T18:00:00 – 2026-04-01T19:30:00

Fin : 2026-04-01T18:00:00 – 2026-04-01T19:30:00

Présentée par Anatole Danto, éco-anthropologue

Cette conférence se propose d’aborder la question des pêches sur le bassin de la Loire, selon une approche anthropologique.

En mutations, les pratiques de pêche ligériennes sont plurielles, et s’ancrent dans une tradition historique d’usages du fleuve.

La présentation retracera brièvement cette histoire régionale, puis s’intéressera surtout aux évolutions contemporaines des pratiques. Les différentes activités de pêche, professionnelles comme de loisir seront évoquées, tout comme les controverses dans lesquelles elles se trouvent prises en ce début de 21e siècle, entre conservation de la nature et exploitation des ressources. Il sera question enfin de la patrimonialisation des pêches, un Patrimoine vivant mais en danger, à la lumière du projet d’inclusion des Savoirs nautiques ligériens au Patrimoine culturel immatériel porté en 2025 par ce collectif interrégional.

Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

© Francis Vautier, Mission Val de Loire