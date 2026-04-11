It’s Wine Time Coteaux du Giennois “Lecture du paysage” Pont du P-O Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

It’s Wine Time Coteaux du Giennois “Lecture du paysage”

Pont du P-O Cyclo-rail du sancerrois Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-20

Cet été, les jeudis, vendredis et samedis, les appellations Sancerre, Pouilly, Giennois, présentent à tour de rôle leurs vins lors d’animations-dégustations. Elles ont lieu les jeudis lors d’une lecture du paysage d’un lieu insolite, les vendredis dans un lieu chargé d’histoire et les samedis dans les vignes chez des vignerons différents.

Lecture du paysage au Pont du P-O

Prouesse technique de la fin du XIXe siècle, ce pont ferroviaire impressionne par sa structure métallique et ses dimensions. Conçu pour relier les deux rives de la Loire, il se découvre aussi comme un point de vue unique suspendu au-dessus du fleuve, il offre une lecture privilégiée du paysage ligérien et des vignobles alentour.

La balade est ponctuée par une dégustation de 3 Coteaux du Giennois, un Pouilly et un Sancerre.

Rendez-vous à 18h30,

Les jeudis 9 juillet, 30 juillet et 20 août.

Uniquement sur réservation auprès des Offices de Tourisme de la destination Sancerre-Pouilly-Giennois, la Maison des Sancerre & La Tour du Pouilly Fumé. .

Pont du P-O Cyclo-rail du sancerrois Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : It’s Wine Time Coteaux du Giennois “Lecture du paysage”

L’événement It’s Wine Time Coteaux du Giennois “Lecture du paysage” Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire