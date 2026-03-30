De l’eau dans son vin Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

De l’eau dans son vin

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-07-12 2026-08-23

En partenariat avec les vignerons de l’appellation Coteaux du Giennois.

En dépit de son nom, le musée de la Loire conserve des collections très hétéroclites. Il détient notamment plusieurs œuvres ou objets en rapport avec les métiers de la vigne et du vin qui lui ont valu d’être labellisé Vignobles et découvertes. Il permet aussi de comprendre l’importance capitale du fleuve jusqu’au 19e siècle pour le commerce des vins de Loire.

Cette visite exclusive offrira l’occasion aux visiteurs de découvrir quelques-uns de ces trésors extraits pour l’occasion des réserves statuette de saint Vincent, outils de la vigne ou de tonneliers…

Elle sera suivie d’une dégustation de vins des coteaux du giennois ** proposée par un vigneron de l’appellation. Vous pourrez ainsi, en complément de la visite au musée, mieux connaître les vins de l’appellation, ses terroirs, ses cépages et toutes ses diversités d’expression. .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : De l’eau dans son vin

L’événement De l’eau dans son vin Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)