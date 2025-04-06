ARTnimaux ! Gibier Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimaux ! Gibier

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 12:15:00

fin : 2026-08-20 12:45:00

Date(s) :

2026-08-20

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une famille d’animaux qui mène aux œuvres !

L’animal est au cœur des préoccupations du musée cette année, il mènera donc tout naturellement le visiteur curieux vers les œuvres qui le représentent. Passant du coq à l’âne, les familles d’animaux offriront l’occasion de découvertes artistiques et éclectiques… Ce mois-ci le GIBIER est notre guide de visite, suivez-le !

Taïaut ! Taïaut ! Taïaut la piste du chevreuil ou du cerf a été flairée… à ce seul cri du veneur la meute s’élance dans le sillage du chien l’ayant débusqué… Suivez alors la piste vous aussi, nous partons à la chasse ! Aujourd’hui considérée comme un loisir, même si elle endosse une fonction régulatoire indiscutable, la chasse était à l’origine avant tout une question de survie. Il y a 3 millions d’années l’Homme commença alors à prélever dans la nature sa nourriture honorant ainsi sa condition d’hominidé omnivore et favorisant par la même son évolution. Dans l’Antiquité, la chasse revêtira également une dimension symbolique forte en devenant une sorte de privilège, réservée à une élite. Depuis les grottes ornées du Paléolithique supérieur jusqu’à aujourd’hui, l’art regorge de références à la chasse ce qui l’impose peut-être comme l’image artistique la plus ancienne et la plus universelle.

L’exposition permet un va-et-vient entre estampes, peintures et faïences, du 16e s. au 19e s. à la découverte des représentations des espèces les plus chassées encore aujourd’hui cerf, sanglier, lièvre, canard… Elle offre l’occasion aussi d’un pas de côté vers des activités d’un autre temps et/ou d’autres lieux pour des confrontations avec l’ours ou le lion.

Le Musée de la Loire vous (pose un lapin) donne rendez-vous pour une petite pause méridienne culturelle et artistique. Vous n’avez pas d’autres chats à fouetter, vous ne craignez pas de devenir chèvre… ? Rejoignez-nous, à défaut de vous faire avaler des couleuvres, nous tâcherons de vous émerveiller chaque mois devant les plus belles représentations animales de notre exposition ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ARTnimaux ! Gibier

L’événement ARTnimaux ! Gibier Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)