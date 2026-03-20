Au nom du Fil à Cosne-sur-Loire (18), cosne sur loire, Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Au nom du Fil à Cosne-sur-Loire (18) Dimanche 26 juillet, 18h00 cosne sur loire Nièvre

participation libre et consciente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T18:00:00+02:00 – 2026-07-26T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T18:00:00+02:00 – 2026-07-26T19:30:00+02:00

Au nom du Fil

Des filatures du 19ème aux contes qui filent et tissent les destinées – Une épopée intense et sensible.

Doigts agiles, doigts qui filent, tissent et brodent les destinées.

Il s’agit de filiation, de transmission.

Il s’agit du destin d’une femme qui avance à petits points, fil rouge sur lin blanc…

Le récit se tisse de nombreux motifs, de figures légendaires,

de contes traditionnels, de chants, et l’initiation se poursuit.

Ce conte musical, fruit d’un travail de recherche méticuleux, tresse l’histoire touchante

d’une fileuse du Nord aux contes merveilleux et symboliques du filage.

Il embrasse la vie des ouvrières et des ouvriers textiles du XIXème siècle avec tendresse et conscience.

Public adultes et adolescents à partir de 12 ans

Durée : 1h15 environ

Conception, récits, chants : Nadine DEMAREY

Musique : Philippe CARPENTIER

Accompagnement artistique : Patrick FISCHMANN

Accompagnement recherches et sources : Emmanuelle SAUCOURT

Coproduction : Centre Culturel Le Château Coquelle – DUNKERQUE

cosne sur loire quai du sanitas Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Spectacle – Récit de vie – Contes – Musique et Chansons.

Mélanie Cravero