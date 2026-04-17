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Entrez dans le monde des lutins Cosne-Cours-sur-Loire

Entrez dans le monde des lutins Cosne-Cours-sur-Loire samedi 1 août 2026.

Ville
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Département
Nièvre
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Cosne-Cours-sur-Loire

Entrez dans le monde des lutins

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Venez créer de petits personnages de bois, de feuilles et de graines.
Le peuple des lutins se réveille pour prendre toutes les formes que votre créativité voudra lui donner!   .

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54  pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Entrez dans le monde des lutins

L’événement Entrez dans le monde des lutins Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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