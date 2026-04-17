Entrez dans le monde des lutins Cosne-Cours-sur-Loire
Entrez dans le monde des lutins Cosne-Cours-sur-Loire samedi 1 août 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Entrez dans le monde des lutins
Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez créer de petits personnages de bois, de feuilles et de graines.
Le peuple des lutins se réveille pour prendre toutes les formes que votre créativité voudra lui donner! .
Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Entrez dans le monde des lutins
L’événement Entrez dans le monde des lutins Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)
- Expo Textures Sens figuré Cosne-Cours-sur-Loire 1 juillet 2026
- Journée médiévale Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire 1 juillet 2026
- Concerts Garçon, la Note ! Terrasses des cafés Cosne-Cours-sur-Loire 1 juillet 2026
- La Guinguette Sévigné Square Sévigné Cosne-Cours-sur-Loire 5 juillet 2026
- Conférence Dante et la spiritualité médiévale Rue Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire 5 juillet 2026