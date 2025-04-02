Sortie Pister les animaux Pavillon du Milieu de Loire Cosne-Cours-sur-Loire
Sortie Pister les animaux Pavillon du Milieu de Loire Cosne-Cours-sur-Loire samedi 18 juillet 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Sortie Pister les animaux
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Qui est passé par ici ? Qui repassera par là ?
Initiez-vous de façon ludique à la reconnaissance des empreintes et des différents indices laissés par les animaux, puis partons les observer ensemble. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Cosne-Cours-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Sortie Pister les animaux
L’événement Sortie Pister les animaux Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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