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Sortie Pister les animaux Pavillon du Milieu de Loire Cosne-Cours-sur-Loire

Sortie Pister les animaux Pavillon du Milieu de Loire Cosne-Cours-sur-Loire samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Pavillon du Milieu de Loire
Adresse
17 Quai Jules Pabiot
Ville
58150 Cosne-Cours-sur-Loire
Département
Nièvre
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
2 2 2 Tarif enfant Tarif enfant

Cosne-Cours-sur-Loire

Sortie Pister les animaux

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Qui est passé par ici ? Qui repassera par là ?
Initiez-vous de façon ludique à la reconnaissance des empreintes et des différents indices laissés par les animaux, puis partons les observer ensemble.   .

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Cosne-Cours-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54  pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Sortie Pister les animaux

L’événement Sortie Pister les animaux Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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