La Guinguette Sévigné Square Sévigné Cosne-Cours-sur-Loire
La Guinguette Sévigné Square Sévigné Cosne-Cours-sur-Loire dimanche 5 juillet 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
La Guinguette Sévigné
Square Sévigné Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-14 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Comme chaque été, la Guinguette Sévigné fait son grand retour, sur les bords de Loire, pour le plus grand plaisir des amoureux de la musette. Chaque dimanche, du 5 juillet au 30 août, venez danser au son des accordéons ou bien siroter un verre sous les marronniers… Différentes associations cosnoises se relaient tout au long de l’été pour tenir la buvette de la guinguette. L’argent récolté est ensuite reversé à chacune d’entre-elles. .
Square Sévigné Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00
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English : La Guinguette Sévigné
L’événement La Guinguette Sévigné Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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