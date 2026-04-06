Salon du bien-être et arts divinatoires Rue des Ardilles Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Salon du bien-être et arts divinatoires

Rue des Ardilles Gymnase René Cassin Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Un salon du bien-être et des arts divinatoires aura lieu au gymnase René Cassin, avec de nombreux intervenants voyance, tarologie, lithothérapie, magnétisme, astrologie, médium, art-thérapie, bijoux ésothériques… .

Rue des Ardilles Gymnase René Cassin Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Salon du bien-être et arts divinatoires

L’événement Salon du bien-être et arts divinatoires Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-06 par OT Bourgogne Coeur de Loire