Conférence Dante et la spiritualité médiévale Rue Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire
Conférence Dante et la spiritualité médiévale Rue Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire dimanche 5 juillet 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Conférence Dante et la spiritualité médiévale
Rue Saint-Agnan Eglise Saint Agnan Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
La Divine Comédie a fortement marqué notre imaginaire collectif et nos représentations de l’Au-delà. Le monde des défunts, leurs enseignements, la Justice divine et la miséricorde ne peuvent que faire écho au parcours de vie de chacun d’entre nous.
De réputation difficile mais d’une richesse allégorique jamais égalée, La Divine Comédie demeure peu ou mal connue du grand public.
La narration qui est proposée par Eric Roussel, vise à en présenter les principales clés de lecture. En s’appuyant sur une projection iconographique pédagogique, elle en démythifie les arcanes et la rend accessible à tous.
Durée 1h15. .
Rue Saint-Agnan Eglise Saint Agnan Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Conférence Dante et la spiritualité médiévale
L’événement Conférence Dante et la spiritualité médiévale Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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