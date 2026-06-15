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Conférence Dante et la spiritualité médiévale Rue Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire

Conférence Dante et la spiritualité médiévale Rue Saint-Agnan Cosne-Cours-sur-Loire dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Rue Saint-Agnan

Adresse : Eglise Saint Agnan

Ville : 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Département : Nièvre

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cosne-Cours-sur-Loire

Conférence Dante et la spiritualité médiévale

Rue Saint-Agnan Eglise Saint Agnan Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

La Divine Comédie a fortement marqué notre imaginaire collectif et nos représentations de l’Au-delà. Le monde des défunts, leurs enseignements, la Justice divine et la miséricorde ne peuvent que faire écho au parcours de vie de chacun d’entre nous.
De réputation difficile mais d’une richesse allégorique jamais égalée, La Divine Comédie demeure peu ou mal connue du grand public.

La narration qui est proposée par Eric Roussel, vise à en présenter les principales clés de lecture. En s’appuyant sur une projection iconographique pédagogique, elle en démythifie les arcanes et la rend accessible à tous.
Durée 1h15.   .

Rue Saint-Agnan Eglise Saint Agnan Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Conférence Dante et la spiritualité médiévale

L’événement Conférence Dante et la spiritualité médiévale Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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