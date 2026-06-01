Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival d’été Deux Croches Loire Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire

Festival d’été Deux Croches Loire Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire samedi 20 juin 2026.

Lieu : Impasse de la Madeleine

Adresse : Ecole de musique

Ville : 58200 Cosne-Cours-sur-Loire

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cosne-Cours-sur-Loire

Festival d’été Deux Croches Loire

Impasse de la Madeleine Ecole de musique Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Le Festival Deux Croches Loire est de retour ! Du 20 au 28 juin, laissez-vous emporter par une nouvelle série de 14 concerts sur le territoire !

Les élèves de l’école de musique et les membres des ensembles amateurs de l’association Harmonie de Cosne vous proposent de découvrir de nouveaux répertoires
– 14 concerts gratuits
– Jazz, musique classique, musiques actuelles, chœurs, contes musicaux
– Dans 8 communes Annay, La Celle-sur-Loire, Saint-Andelain, Cosne-Cours-sur-Loire, Tracy-sur-Loire, Saint-Martin-sur-Nohain, Saint-Loup-des-Bois, Suilly-la-Tour.

Retrouvez le programme détaillé sur la page facebook de la Communauté de Communes Coeur de Loire.   .

Impasse de la Madeleine Ecole de musique Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 60 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival d’été Deux Croches Loire

L’événement Festival d’été Deux Croches Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bourgogne Coeur de Loire

À voir aussi à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)