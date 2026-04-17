Marché aux livres d’occasion et BD Quai du Maréchal Joffre Cosne-Cours-sur-Loire mercredi 8 juillet 2026.

Cosne-Cours-sur-Loire

Marché aux livres d’occasion et BD

Quai du Maréchal Joffre Jardin Sévigné Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Marché aux livres d’occasion, anciens, BD… Rendez-vous au Jardin Sévigné (sur les bords de Loire), de 9h à 18h.

Retrouvez l’Association les 3 Libraires et leurs confrères sous les marronniers du jardin Sévigné. Café offert aux visiteurs. .

Quai du Maréchal Joffre Jardin Sévigné Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 79 42 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché aux livres d’occasion et BD

L’événement Marché aux livres d’occasion et BD Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bourgogne Coeur de Loire