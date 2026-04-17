Marché aux livres d’occasion et BD Quai du Maréchal Joffre Cosne-Cours-sur-Loire
Marché aux livres d’occasion et BD Quai du Maréchal Joffre Cosne-Cours-sur-Loire mercredi 8 juillet 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Marché aux livres d’occasion et BD
Quai du Maréchal Joffre Jardin Sévigné Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Marché aux livres d’occasion, anciens, BD… Rendez-vous au Jardin Sévigné (sur les bords de Loire), de 9h à 18h.
Retrouvez l’Association les 3 Libraires et leurs confrères sous les marronniers du jardin Sévigné. Café offert aux visiteurs. .
Quai du Maréchal Joffre Jardin Sévigné Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 79 42 18
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English : Marché aux livres d’occasion et BD
L’événement Marché aux livres d’occasion et BD Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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