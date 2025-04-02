Concerts Garçon, la Note ! Terrasses des cafés Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Concerts Garçon, la Note !

Terrasses des cafés Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-13

Du mercredi au vendredi, les terrasses des cafés et restaurants de Cosne s’animent en soirée, pour vibrer aux rythmes des concerts. Rock, pop-rock, chansons françaises, latino, Jazz manouche, musiques cubaines, années 80, musiques celtiques… De nombreux artistes à découvrir durant l’été, du 1er juillet au 28 août, tout en profitant d’un verre en terrasse. .

Terrasses des cafés Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00

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English : Concerts Garçon, la Note !

L’événement Concerts Garçon, la Note ! Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bourgogne Coeur de Loire