Journée médiévale Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Médiathèque de Cosne 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
2026-04-17
Journée médiévale à la médiathèque de Cosne !
Au programme escape game, jeux de société, atelier créatif, contes et musiques avec la Compagnie Ambraluna.
Inscriptions aux animations auprès de vos médiathécaires. .
Médiathèque de Cosne 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00
