Robinson du Port Aubry Journée nature pour les enfants de 6-12 ans Ferme du Port Aubry Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Robinson du Port Aubry Journée nature pour les enfants de 6-12 ans

Ferme du Port Aubry Domaine de Port-Aubry Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Votre enfant aime fabriquer des cabanes et découvrir des trucs et astuces pour se débrouiller dans la nature ? Cette journée est faite pour lui !

Lors de cette journée en pleine nature, votre enfant deviendra un vrai Robinson !

Construction de cabane, orientation, reconnaissance de plantes… il découvrira comment survivre en pleine nature.

Une aventure sauvage et amusante, où la nature devient leur terrain de jeu ! .

Ferme du Port Aubry Domaine de Port-Aubry Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Robinson du Port Aubry Journée nature pour les enfants de 6-12 ans

L’événement Robinson du Port Aubry Journée nature pour les enfants de 6-12 ans Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)