Robinson du Port Aubry Journée nature pour les enfants de 6-12 ans Ferme du Port Aubry Cosne-Cours-sur-Loire
jeudi 9 juillet 2026 · Ferme du Port Aubry · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
Robinson du Port Aubry Journée nature pour les enfants de 6-12 ans
Ferme du Port Aubry Domaine de Port-Aubry Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
Votre enfant aime fabriquer des cabanes et découvrir des trucs et astuces pour se débrouiller dans la nature ? Cette journée est faite pour lui !
Lors de cette journée en pleine nature, votre enfant deviendra un vrai Robinson !
Construction de cabane, orientation, reconnaissance de plantes… il découvrira comment survivre en pleine nature.
Une aventure sauvage et amusante, où la nature devient leur terrain de jeu ! .
Ferme du Port Aubry Domaine de Port-Aubry Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Robinson du Port Aubry Journée nature pour les enfants de 6-12 ans
L’événement Robinson du Port Aubry Journée nature pour les enfants de 6-12 ans Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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