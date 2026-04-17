Expo Textures Sens figuré Cosne-Cours-sur-Loire
Expo Textures Sens figuré Cosne-Cours-sur-Loire mercredi 1 juillet 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Expo Textures
Sens figuré 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-01
Exposition collective et thématique Textures Matières graphiques
Céramique avec S. Ayel, marqueterie avec F. Béthery de La Brosse, art textile avec D. Betoux, tableaux calligraphiés avec Béopé, art végétal avec l’Atelier Goutte d’osier, peinture et encre avec E. Sandillon, photographie avec TEHEF… Autant d’univers, de gestes et de regards à découvrir au fil des œuvres.
Le public pourra rencontrer les artistes lors du vernissage ou pendant leurs permanences.
Sens figuré proposera quelques ateliers pratiques et démonstrations en marge de l’exposition, retrouvez en ligne la programmation sur facebook et/ou instagram.
Ouvert les mercredi, vendredis et samedis de 10h à 18h et les dimanche de 9h30 à 13h. .
Sens figuré 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté artistesennievre@gmail.com
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English : Expo Textures
L’événement Expo Textures Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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