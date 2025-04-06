Marché hebdomadaire du dimanche à Cosne-Cours-sur-Loire Centre ville Cosne-Cours-sur-Loire
Marché hebdomadaire du dimanche à Cosne-Cours-sur-Loire Centre ville Cosne-Cours-sur-Loire dimanche 31 mai 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Marché hebdomadaire du dimanche à Cosne-Cours-sur-Loire
Centre ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:30:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20 2026-09-27 2026-10-04 2026-10-11
Venez découvrir le marché de Cosne-Cours-sur-Loire, l’un des plus beaux de notre département. Et le marché dominical c’est toute une institution à Cosne-Cours-sur-Loire ! Au coeur d’une région de culture maraîchère, le marché exprime toute la richesse de notre terroir. Venez y dénicher les fameux fromages de chèvre Crottins de Chavignol des fermes des alentours, les fruits et légumes du Val de Loire, du miel de notre région, des produits laitiers, de la charcuterie et plein d’autres douceurs… Vous trouverez également des fleurs, des tissus, des vêtements, des bijoux artisanaux… les cosnois ne s’en lassent pas et nous non plus ! A faire absolument après vos emplettes s’asseoir à la terrasse d’un des nombreux cafés de la ville pour déguster un verre de Coteaux du Giennois et profiter… c’est le début du bonheur ! .
Centre ville Boulevard de la République Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 00
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English : Marché hebdomadaire du dimanche à Cosne-Cours-sur-Loire
L’événement Marché hebdomadaire du dimanche à Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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