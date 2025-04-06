Balade contée Le Bourg Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Balade contée

Le Bourg Cours Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Rendez-vous à Cours, à 21h, pour écouter les histoires pour petits et grands, contées par Karine, et observer le ciel étoilé. Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre inscription. .

Le Bourg Cours Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 62

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English : Balade contée

L’événement Balade contée Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire