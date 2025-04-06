Balade contée Le Bourg Cosne-Cours-sur-Loire
vendredi 14 août 2026 · Le Bourg · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
Balade contée
Le Bourg Cours Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Rendez-vous à Cours, à 21h, pour écouter les histoires pour petits et grands, contées par Karine, et observer le ciel étoilé. Sur réservation. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre inscription. .
Le Bourg Cours Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 50 62
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English : Balade contée
L’événement Balade contée Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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