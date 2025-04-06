Exposition Août , dans la galerie de la Loire Sens figuré Cosne-Cours-sur-Loire
samedi 1 août 2026 · Sens figuré · Cosne-Cours-sur-Loire
Informations pratiques
Cosne-Cours-sur-Loire
Exposition Août , dans la galerie de la Loire
Sens figuré 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Exposition mensuelle des oeuvres de Martine C (peinture et sculpture), Sebka PELLI (dessin et encre), Nicole LAIREZ (peinture) et Sylvie VERGEAT (dessin et pastel). .
Sens figuré 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté artistesennievre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Août , dans la galerie de la Loire
L’événement Exposition Août , dans la galerie de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre)
- It’s Wine Time Coteaux du Giennois “Lecture du paysage” Pont du P-O Cosne-Cours-sur-Loire 30 juillet 2026
- Spectacle de danse Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire 1 août 2026
- Entrez dans le monde des lutins Cosne-Cours-sur-Loire 1 août 2026
- Marché hebdomadaire du dimanche à Cosne-Cours-sur-Loire Centre ville Cosne-Cours-sur-Loire 2 août 2026
- Atelier P’tits bricolos Bracelet Kumihimo Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 13 août 2026