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Exposition Août , dans la galerie de la Loire Sens figuré Cosne-Cours-sur-Loire

samedi 1 août 2026 · Sens figuré · Cosne-Cours-sur-Loire

Exposition Août , dans la galerie de la Loire Sens figuré Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Sens figuré
Adresse
32 Rue du Commerce
Ville
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif

Cosne-Cours-sur-Loire

Exposition Août , dans la galerie de la Loire

Sens figuré 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Exposition mensuelle des oeuvres de Martine C (peinture et sculpture), Sebka PELLI (dessin et encre), Nicole LAIREZ (peinture) et Sylvie VERGEAT (dessin et pastel).   .

Sens figuré 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   artistesennievre@gmail.com

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English : Exposition Août , dans la galerie de la Loire

L’événement Exposition Août , dans la galerie de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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