Exposition Août , dans la galerie de la Loire Sens figuré Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Exposition Août , dans la galerie de la Loire

Sens figuré 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Exposition mensuelle des oeuvres de Martine C (peinture et sculpture), Sebka PELLI (dessin et encre), Nicole LAIREZ (peinture) et Sylvie VERGEAT (dessin et pastel). .

Sens figuré 32 Rue du Commerce Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté artistesennievre@gmail.com

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English : Exposition Août , dans la galerie de la Loire

L’événement Exposition Août , dans la galerie de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)