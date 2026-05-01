Comédie musicale avec Pop Cosne Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire
Comédie musicale avec Pop Cosne Salle des fêtes Cosne-Cours-sur-Loire jeudi 21 mai 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
Comédie musicale avec Pop Cosne
Salle des fêtes Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 22:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Vous aimez les comédies musicales ? Alors rendez-vous à la salle des fêtes pour assister à Elementaire mon cher , avec le choeur Pop Cosne , du collège Claude Tillier. Musique de Thierry Boulanger, texte d’Alyssa Landry. Sous la direction de Cécile Devautour, mise en scène de Jean Manifacier, avec Guy Jaillot au piano. .
Salle des fêtes Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Comédie musicale avec Pop Cosne
L’événement Comédie musicale avec Pop Cosne Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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