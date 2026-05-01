38ème Salon du Livre Place du Docteur Jacques Huyghues des Etages Cosne-Cours-sur-Loire
38ème Salon du Livre Place du Docteur Jacques Huyghues des Etages Cosne-Cours-sur-Loire vendredi 22 mai 2026.
Cosne-Cours-sur-Loire
38ème Salon du Livre
Place du Docteur Jacques Huyghues des Etages Devant la mairie Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Le 38ème Salon du Livre aura lieu du 22 au 24 mai, sur la place de la mairie, sous chapiteau. De nombreux auteurs nationaux, régionaux, illustrateurs… seront présents pour des dédicaces. Organisé par l’Association Trait d’Union 58. .
Place du Docteur Jacques Huyghues des Etages Devant la mairie Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté traitdunion58@orange.fr
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English : 38ème Salon du Livre
L’événement 38ème Salon du Livre Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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