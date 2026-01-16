Concert Spoke Trio invite Sylvain Beuf Salle des fêtes de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Concert Spoke Trio invite Sylvain Beuf

Salle des fêtes de Cosne Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-05-18 20:30:00

fin : 2026-05-18 23:00:00

2026-05-18

Concert Spoke Trio invite Sylvain Beuf.

1ère partie Professeurs de l’école de musique Coeur de Loire

Le trio n’a pas dit son dernier mot ! Depuis son invention dans les années 30/40, la formule piano-contrebasse-batterie n’a cessé de se réinventer, ouvrant des voies nouvelles à chaque fois qu’on pensait en avoir fait le tour. Complices de longue date et jazzmen aguerris, les membres du Spoke Trio se plaisent depuis 2023 à en explorer les infinis possibles, mettant en partage leurs compositions, leurs intuitions et leurs envies. Pour ce concert inédit, ils accueilleront en invité très spécial Sylvain Beuf, saxophoniste multi-primé et figure incontournable de la scène française. Attention, étincelles en vue !

Composition

Sébastien Lovato piano

Rémi Bouyssière contrebasse

Jean-Pascal Molina batterie

Sylvain Beuf saxophones .

Salle des fêtes de Cosne Impasse de la Madeleine Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 00 00 billetterie@bigbangjazz.com

English : Concert Spoke Trio invite Sylvain Beuf

