Tournée de prévention des cancers Maison médicale Luzy

Luzy

Tournée de prévention des cancers

Maison médicale 5 avenue Hoche Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 11:00:00

fin : 2026-06-15 18:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Dépistage du cancer colorectal de 50 à 74 ans (hommes et femmes), dépistage du cancer du sein de 50 à 74 ans, dépistage du cancer du col de l’utérus de 25 à 65 ans. .

Maison médicale 5 avenue Hoche Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 25 25

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English : Tournée de prévention des cancers

L’événement Tournée de prévention des cancers Luzy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan