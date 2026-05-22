Tournée de prévention des cancers Maison médicale Luzy
Tournée de prévention des cancers Maison médicale Luzy lundi 15 juin 2026.
Luzy
Tournée de prévention des cancers
Maison médicale 5 avenue Hoche Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 11:00:00
fin : 2026-06-15 18:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Dépistage du cancer colorectal de 50 à 74 ans (hommes et femmes), dépistage du cancer du sein de 50 à 74 ans, dépistage du cancer du col de l’utérus de 25 à 65 ans. .
Maison médicale 5 avenue Hoche Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 25 25
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English : Tournée de prévention des cancers
L’événement Tournée de prévention des cancers Luzy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan
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