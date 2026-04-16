Spectacle Nico en vrai, trop gentil Salle des fêtes Luzy
Spectacle Nico en vrai, trop gentil Salle des fêtes Luzy samedi 27 juin 2026.
Luzy
Spectacle Nico en vrai, trop gentil
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : 20 – 20 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le phénomène des réseaux sociaux, Nico en vrai, livre un spectacle mordant sur la gentillesse, la nostalgie et les absurdités du monde moderne avec humour et dérision. De et avec Nicolas Lacroix. A 19h30 à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Tarif de 20 à 30€. Billeterie fnac.fr ou Mairie de Luzy. Infos mairie@mairie-luzy.fr .
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@mairie-luzy.fr
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English : Spectacle Nico en vrai, trop gentil
L’événement Spectacle Nico en vrai, trop gentil Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan
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