Spectacle Nico en vrai, trop gentil Salle des fêtes Luzy

Luzy

Spectacle Nico en vrai, trop gentil

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le phénomène des réseaux sociaux, Nico en vrai, livre un spectacle mordant sur la gentillesse, la nostalgie et les absurdités du monde moderne avec humour et dérision. De et avec Nicolas Lacroix. A 19h30 à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Tarif de 20 à 30€. Billeterie fnac.fr ou Mairie de Luzy. Infos mairie@mairie-luzy.fr .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie@mairie-luzy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Nico en vrai, trop gentil

L’événement Spectacle Nico en vrai, trop gentil Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan