Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Nico en vrai, trop gentil Salle des fêtes Luzy

Spectacle Nico en vrai, trop gentil Salle des fêtes Luzy samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 13 Rue des Remparts

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luzy

Spectacle Nico en vrai, trop gentil

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Le phénomène des réseaux sociaux, Nico en vrai, livre un spectacle mordant sur la gentillesse, la nostalgie et les absurdités du monde moderne avec humour et dérision. De et avec Nicolas Lacroix. A 19h30 à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts. Tarif de 20 à 30€. Billeterie fnac.fr ou Mairie de Luzy. Infos mairie@mairie-luzy.fr   .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mairie@mairie-luzy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Nico en vrai, trop gentil

L’événement Spectacle Nico en vrai, trop gentil Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan

À voir aussi à Luzy (Nièvre)