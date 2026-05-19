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Festival Dynamo La Grande Halle Luzy

Festival Dynamo La Grande Halle Luzy samedi 13 juin 2026.

Lieu : La Grande Halle

Adresse : 1 rue du Gué

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luzy

Festival Dynamo

La Grande Halle 1 rue du Gué Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Festival Dynamo Festival dédié à la mobilité en ruralité.
De 9h30 à 16h30 à la Grande Halle, 1, rue du Gué.
Restauration, expositions, stands, découverte de nouveaux véhicules.
Entrée libre. Contact et infos labougeotte@proton.me 06 61 04 94 20.   .

La Grande Halle 1 rue du Gué Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 04 94 20  labougeotte@proton.me

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English : Festival Dynamo

L’événement Festival Dynamo Luzy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Rives du Morvan

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