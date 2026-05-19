Festival Dynamo La Grande Halle Luzy
Festival Dynamo La Grande Halle Luzy samedi 13 juin 2026.
Luzy
Festival Dynamo
La Grande Halle 1 rue du Gué Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Festival Dynamo Festival dédié à la mobilité en ruralité.
De 9h30 à 16h30 à la Grande Halle, 1, rue du Gué.
Restauration, expositions, stands, découverte de nouveaux véhicules.
Entrée libre. Contact et infos labougeotte@proton.me 06 61 04 94 20. .
La Grande Halle 1 rue du Gué Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 04 94 20 labougeotte@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Dynamo
L’événement Festival Dynamo Luzy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Luzy (Nièvre)
- Nuit Européenne des Musées Luzy Luzy 23 mai 2026
- Journée pour la Paix Salle des Fêtes Luzy 25 mai 2026
- Fêtons les mamans Land Art pour préparer la fête des mères Ferme communale de Montarmin Luzy 27 mai 2026
- Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages Ferme communale de Montarmin Luzy 30 mai 2026
- Marche Gourmande Terrasses de l’Alène Luzy 31 mai 2026