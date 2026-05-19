Festival Dynamo La Grande Halle Luzy

Luzy

Festival Dynamo

La Grande Halle 1 rue du Gué Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Festival Dynamo Festival dédié à la mobilité en ruralité.

De 9h30 à 16h30 à la Grande Halle, 1, rue du Gué.

Restauration, expositions, stands, découverte de nouveaux véhicules.

Entrée libre. Contact et infos labougeotte@proton.me 06 61 04 94 20. .

La Grande Halle 1 rue du Gué Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 04 94 20 labougeotte@proton.me

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English : Festival Dynamo

L’événement Festival Dynamo Luzy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Rives du Morvan