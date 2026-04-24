Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages Ferme communale de Montarmin Luzy

Luzy

Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Terrosol vous propose une matinée autour des fleurs comestibles et des fleurs sauvages . L’animation a lieu au jardin commun de Terrosol à la ferme communale de Montarmin à Luzy. Participation libre avec adhésion obligatoire dès la deuxième participation à une autre animation de l’association. (15€/personne seule ; 25€/famille ; possibilité d’une adhésion à contribution adaptée 1€/personne).

Contact terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49. .

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 terrosol58@gmail.com

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English : Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages

L’événement Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages Luzy a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Rives du Morvan