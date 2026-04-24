Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages Ferme communale de Montarmin Luzy
Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages Ferme communale de Montarmin Luzy samedi 30 mai 2026.
Luzy
Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages
Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 13:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association Terrosol vous propose une matinée autour des fleurs comestibles et des fleurs sauvages . L’animation a lieu au jardin commun de Terrosol à la ferme communale de Montarmin à Luzy. Participation libre avec adhésion obligatoire dès la deuxième participation à une autre animation de l’association. (15€/personne seule ; 25€/famille ; possibilité d’une adhésion à contribution adaptée 1€/personne).
Contact terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49. .
Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 terrosol58@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages
L’événement Goûtons les fleurs et composons des bouquets de fleurs sauvages Luzy a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Luzy (Nièvre)
- Concert Skokiaan Brass Band Salle des fêtes Marcel Joyeux Luzy 24 avril 2026
- Boucle Luzy, Millay, Poil, Bibracte, Le Puits, Larochemillay Luzy Nièvre 1 mai 2026
- Circuit Un Balcon sur le Morvan Luzy Nièvre 1 mai 2026
- Liaison gare à gare Morvan Canal du Nivernais via Les Thermes Luzy Nièvre 1 mai 2026
- Boucle Luzy, Ternant, La Nocle-Maulaix Luzy Nièvre 1 mai 2026