Journée pour la Paix Salle des Fêtes Luzy
Journée pour la Paix Salle des Fêtes Luzy lundi 25 mai 2026.
Luzy
Journée pour la Paix
Salle des Fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Le collecteif LH, l’Acnam et le Comité de Jumelage de Luzy organisent une Journée pour la Paix le lundi 25 avril 2026 à Luzy
– À 9h, randonnée de 9km. Rdv aux terrasses de l’Alène. Puis visite de l’exploitation maraîchère de Montarmin.
– 12h30 Repas du Monde. Tarif 12€ (plat, fromage, dessert et café). Repas sur inscription avant le 18 mai.
– 14h30 Symbole de paix dans la cour de la salle des Fêtes.
– 15h Concert de musique festive par les membres de l’Harmonie de Luzy, gratuit.
– Journée Exposition sur l’Europe installée dans la salle des Fêtes.
Contact Réservations estelle.dollet.5@gmail.com 07 78 34 44 10 .
Salle des Fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 34 44 10 estelle.dollet.5@gmail.com
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English : Journée pour la Paix
L’événement Journée pour la Paix Luzy a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
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