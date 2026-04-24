Journée pour la Paix Salle des Fêtes Luzy

Luzy

Journée pour la Paix

Salle des Fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 09:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le collecteif LH, l’Acnam et le Comité de Jumelage de Luzy organisent une Journée pour la Paix le lundi 25 avril 2026 à Luzy

– À 9h, randonnée de 9km. Rdv aux terrasses de l’Alène. Puis visite de l’exploitation maraîchère de Montarmin.

– 12h30 Repas du Monde. Tarif 12€ (plat, fromage, dessert et café). Repas sur inscription avant le 18 mai.

– 14h30 Symbole de paix dans la cour de la salle des Fêtes.

– 15h Concert de musique festive par les membres de l’Harmonie de Luzy, gratuit.

– Journée Exposition sur l’Europe installée dans la salle des Fêtes.

Contact Réservations estelle.dollet.5@gmail.com 07 78 34 44 10 .

Salle des Fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 34 44 10 estelle.dollet.5@gmail.com

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English : Journée pour la Paix

L’événement Journée pour la Paix Luzy a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan