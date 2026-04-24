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Journée pour la Paix Salle des Fêtes Luzy

Journée pour la Paix Salle des Fêtes Luzy lundi 25 mai 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : 13 Rue des Remparts

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Luzy

Journée pour la Paix

Salle des Fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 09:00:00
fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Le collecteif LH, l’Acnam et le Comité de Jumelage de Luzy organisent une Journée pour la Paix le lundi 25 avril 2026 à Luzy
– À 9h, randonnée de 9km. Rdv aux terrasses de l’Alène. Puis visite de l’exploitation maraîchère de Montarmin.
– 12h30 Repas du Monde. Tarif 12€ (plat, fromage, dessert et café). Repas sur inscription avant le 18 mai.
– 14h30 Symbole de paix dans la cour de la salle des Fêtes.
– 15h Concert de musique festive par les membres de l’Harmonie de Luzy, gratuit.
– Journée Exposition sur l’Europe installée dans la salle des Fêtes.
Contact Réservations estelle.dollet.5@gmail.com 07 78 34 44 10   .

Salle des Fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 34 44 10  estelle.dollet.5@gmail.com

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English : Journée pour la Paix

L’événement Journée pour la Paix Luzy a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan

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