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Fêtons les mamans Land Art pour préparer la fête des mères Ferme communale de Montarmin Luzy

Fêtons les mamans Land Art pour préparer la fête des mères Ferme communale de Montarmin Luzy

Fêtons les mamans Land Art pour préparer la fête des mères Ferme communale de Montarmin Luzy mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Ferme communale de Montarmin

Adresse : 606 route de Montarmin

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Luzy

Fêtons les mamans Land Art pour préparer la fête des mères

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 09:30:00
fin : 2026-05-27 12:30:00

Date(s) :
2026-05-27

L’association Terrosol vous propose une journée consacrée au Land Art pour préparer la fête des mères. L’animation a lieu au jardin commun de Terrosol à la ferme communale de Montarmin à Luzy. Participation libre avec adhésion obligatoire dès la deuxième participation à une autre animation de l’association. (15€/personne seule ; 25€/famille ; possibilité d’une adhésion à contribution adaptée 1€/personne (nous contacter)).
Contact terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49.   .

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49  terrosol58@gmail.com

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English : Fêtons les mamans Land Art pour préparer la fête des mères

L’événement Fêtons les mamans Land Art pour préparer la fête des mères Luzy a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Rives du Morvan

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