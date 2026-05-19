Ukulélé Vélo Tour Salle de l’Esquisse Luzy

Luzy

Ukulélé Vélo Tour

Salle de l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 16:45:00

fin : 2026-06-01 18:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Ukulélé vélo Tour à 16h45 à a salle de l’Esquisse, 11 rue des Remparts.

Par la Compagnie Antirouille. Spectacle en immersion dans le voyage à vélo. Olivier Hermann, musicien, raconte son périple à vélo et joue ses chansons. Tout public dès 6 ans. Participation libre. Infos au 03 86 30 02 34.

Organisé par la Mairie de Luzy. .

Salle de l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34

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English : Ukulélé Vélo Tour

L’événement Ukulélé Vélo Tour Luzy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Rives du Morvan