Ukulélé Vélo Tour Salle de l’Esquisse Luzy
Ukulélé Vélo Tour Salle de l’Esquisse Luzy lundi 1 juin 2026.
Luzy
Ukulélé Vélo Tour
Salle de l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 16:45:00
fin : 2026-06-01 18:30:00
Date(s) :
2026-06-01
Ukulélé vélo Tour à 16h45 à a salle de l’Esquisse, 11 rue des Remparts.
Par la Compagnie Antirouille. Spectacle en immersion dans le voyage à vélo. Olivier Hermann, musicien, raconte son périple à vélo et joue ses chansons. Tout public dès 6 ans. Participation libre. Infos au 03 86 30 02 34.
Organisé par la Mairie de Luzy. .
Salle de l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34
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English : Ukulélé Vélo Tour
L’événement Ukulélé Vélo Tour Luzy a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Rives du Morvan
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