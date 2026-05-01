Performance Danse et Percussion Festival VIF Grande Halle de Luzy Luzy

Luzy

Performance Danse et Percussion Festival VIF

Grande Halle de Luzy 1 Rue du Gué Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 18:00:00

fin : 2026-05-31 19:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Dans le cadre du Festival VIF, la danseuse et chorégraphe Lucie Anceau accompagnée aux percussions par le musicien Alain Mignon investissent la Grande Halle pour une performance musicale et dansée originale. Une déambulation en sept stations aux univers sonores et chorégraphiques variés entreront en résonnance avec les œuvres présentées los du festival VIF. Entrée libre. .

Grande Halle de Luzy 1 Rue du Gué Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 72 33 33 contact@artistesenbourgogne.com

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English : Performance Danse et Percussion Festival VIF

L’événement Performance Danse et Percussion Festival VIF Luzy a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Rives du Morvan