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Fête de la Nature Salle l’Esquisse Luzy

Fête de la Nature Salle l’Esquisse Luzy vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Salle l'Esquisse

Adresse : 11 rue des Remparts

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luzy

Fête de la Nature

Salle l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:30:00
fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Fête de la Nature À partir de 16h45 à la salle l’Esquisse, 11 rue des Remparts.
Programme
– 16h45 Spectacle L’Arbre à destination des tout-petits (et des plus grands )
– 18h Première lecture du spectacle Zone blanche (en cours de création) par la Compagnie Cipango
– 18h30 Concert en plein air Gitché Manito, jazz manouche et swing.
Entrée libre. Infos 03 86 30 02 34
Organisé par la Mairie de Luzy et l’AMAP   .

Salle l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34 

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English : Fête de la Nature

L’événement Fête de la Nature Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan

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