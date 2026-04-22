Fête de la Nature Salle l’Esquisse Luzy

Luzy

Fête de la Nature

Salle l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 16:30:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Fête de la Nature À partir de 16h45 à la salle l’Esquisse, 11 rue des Remparts.

Programme

– 16h45 Spectacle L’Arbre à destination des tout-petits (et des plus grands )

– 18h Première lecture du spectacle Zone blanche (en cours de création) par la Compagnie Cipango

– 18h30 Concert en plein air Gitché Manito, jazz manouche et swing.

Entrée libre. Infos 03 86 30 02 34

Organisé par la Mairie de Luzy et l’AMAP .

Salle l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34

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English : Fête de la Nature

L’événement Fête de la Nature Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan