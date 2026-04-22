Fête de la Nature Salle l’Esquisse Luzy
Fête de la Nature Salle l’Esquisse Luzy vendredi 22 mai 2026.
Luzy
Fête de la Nature
Salle l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 16:30:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Fête de la Nature À partir de 16h45 à la salle l’Esquisse, 11 rue des Remparts.
Programme
– 16h45 Spectacle L’Arbre à destination des tout-petits (et des plus grands )
– 18h Première lecture du spectacle Zone blanche (en cours de création) par la Compagnie Cipango
– 18h30 Concert en plein air Gitché Manito, jazz manouche et swing.
Entrée libre. Infos 03 86 30 02 34
Organisé par la Mairie de Luzy et l’AMAP .
Salle l’Esquisse 11 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34
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English : Fête de la Nature
L’événement Fête de la Nature Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan
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