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Marche Gourmande Terrasses de l’Alène Luzy

Marche Gourmande Terrasses de l’Alène Luzy dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Terrasses de l'Alène

Adresse : 2B Place du 11 Novembre

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 12 12 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luzy

Marche Gourmande

Terrasses de l’Alène 2B Place du 11 Novembre Luzy Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Marche Gourmande Balade sur des parcours de 9 km ou de 14 km. Plusieurs haltes repas.
Départ 10h00. Terrasses de l’Alène (marché couvert), 2B Place du 11 novembre 1918, 58170 LUZY.
Concerts et Animations à partir d’environ 16h00 aux Terrasses de l’Alène.
Tarifs 20 € (adultes) et 12 € (moins de 12 ans).
Infos assocollegedeluzy@gmail.com   .

Terrasses de l’Alène 2B Place du 11 Novembre Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   assocollegedeluzy@gmail.com

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English : Marche Gourmande

L’événement Marche Gourmande Luzy a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan

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