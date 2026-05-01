Marche Gourmande Terrasses de l’Alène Luzy

Luzy

Marche Gourmande

Terrasses de l’Alène 2B Place du 11 Novembre Luzy Nièvre

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Marche Gourmande Balade sur des parcours de 9 km ou de 14 km. Plusieurs haltes repas.

Départ 10h00. Terrasses de l’Alène (marché couvert), 2B Place du 11 novembre 1918, 58170 LUZY.

Concerts et Animations à partir d’environ 16h00 aux Terrasses de l’Alène.

Tarifs 20 € (adultes) et 12 € (moins de 12 ans).

Infos assocollegedeluzy@gmail.com .

Terrasses de l’Alène 2B Place du 11 Novembre Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté assocollegedeluzy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche Gourmande

L’événement Marche Gourmande Luzy a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan