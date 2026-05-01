Marche Gourmande Terrasses de l’Alène Luzy
Marche Gourmande Terrasses de l’Alène Luzy dimanche 31 mai 2026.
Luzy
Marche Gourmande
Terrasses de l’Alène 2B Place du 11 Novembre Luzy Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Marche Gourmande Balade sur des parcours de 9 km ou de 14 km. Plusieurs haltes repas.
Départ 10h00. Terrasses de l’Alène (marché couvert), 2B Place du 11 novembre 1918, 58170 LUZY.
Concerts et Animations à partir d’environ 16h00 aux Terrasses de l’Alène.
Tarifs 20 € (adultes) et 12 € (moins de 12 ans).
Infos assocollegedeluzy@gmail.com .
Terrasses de l’Alène 2B Place du 11 Novembre Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté assocollegedeluzy@gmail.com
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English : Marche Gourmande
L’événement Marche Gourmande Luzy a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan
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