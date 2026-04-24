Printemps du Numérique Forum jeu vidéo, vecteur de lien Notre Moulin Luzy
Printemps du Numérique Forum jeu vidéo, vecteur de lien Notre Moulin Luzy mercredi 20 mai 2026.
Luzy
Printemps du Numérique Forum jeu vidéo, vecteur de lien
Notre Moulin 5 Rue du Moulin Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Dans le cadre du Printemps du Numérique, initié par le Conseil Départemental, en partenariat avec la CC Bazois Loire Morvan et la Mission Numérique du Pays Nivernais Morvan.
Découverte de différents modes de jeu autour de plusieurs plateformes et du retrogaming. Le mercredi 20 mai de 14h à 17h au tiers-lieu Notre Moulin, 5 rue du Moulin . Tout public. Infos et inscriptions notremoulin@luzy.fr .
Notre Moulin 5 Rue du Moulin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté notremoulin@luzy.fr
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English : Printemps du Numérique Forum jeu vidéo, vecteur de lien
L’événement Printemps du Numérique Forum jeu vidéo, vecteur de lien Luzy a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Rives du Morvan
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