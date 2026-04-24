Fête de la nature Plantons des fleurs Ferme de Montarmin Luzy

Luzy

Fête de la nature Plantons des fleurs

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:30:00

fin : 2026-05-20 12:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Fête de la nature Plantons des fleurs de 9h30 12h30 et/ou 13h30-16h30. Au jardin de commun de Terrosol situé à la ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin.

Participation libre avec adhésion obligatoire dès la 2ème participation. Contact terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49 .

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 terrosol58@gmail.com

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English : Fête de la nature Plantons des fleurs

L’événement Fête de la nature Plantons des fleurs Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan