Fête de la nature Plantons des fleurs Ferme de Montarmin Luzy
Fête de la nature Plantons des fleurs Ferme de Montarmin Luzy mercredi 20 mai 2026.
Luzy
Fête de la nature Plantons des fleurs
Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:30:00
fin : 2026-05-20 12:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Fête de la nature Plantons des fleurs de 9h30 12h30 et/ou 13h30-16h30. Au jardin de commun de Terrosol situé à la ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin.
Participation libre avec adhésion obligatoire dès la 2ème participation. Contact terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49 .
Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 terrosol58@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la nature Plantons des fleurs
L’événement Fête de la nature Plantons des fleurs Luzy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Luzy (Nièvre)
- Concert Skokiaan Brass Band Salle des fêtes Marcel Joyeux Luzy 24 avril 2026
- Boucle Luzy, Millay, Poil, Bibracte, Le Puits, Larochemillay Luzy Nièvre 1 mai 2026
- Circuit Un Balcon sur le Morvan Luzy Nièvre 1 mai 2026
- Liaison gare à gare Morvan Canal du Nivernais via Les Thermes Luzy Nièvre 1 mai 2026
- Boucle Luzy, Ternant, La Nocle-Maulaix Luzy Nièvre 1 mai 2026