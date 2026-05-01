Nuit Européenne des Musées Luzy Luzy

Luzy

Nuit Européenne des Musées

Luzy Centre ville Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées, de 19h à 22h, partez pour une déambulation libre à travers plusieurs lieux, entre patrimoine et création artistique salle des tapisseries, tour des Barons, musée du Moulin… Un parcours à suivre à votre rythme, au fil de vos envies. Au détour du chemin, laissez-vous surprendre par des œuvres imaginées par des élèves de 6e du collège Antony Duvivier, accompagnés par la plasticienne Pauline Mure et la DJ Élodie Roy, dans le cadre du CLEA. Et pour prolonger l’expérience, une projection vous attend au Moulin. Gratuit. Infos 03 86 30 02 34. .

Luzy Centre ville Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34

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English : Nuit Européenne des Musées

L’événement Nuit Européenne des Musées Luzy a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Rives du Morvan