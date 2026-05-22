Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement Ferme de Montarmin Luzy
Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement Ferme de Montarmin Luzy mercredi 10 juin 2026.
Luzy
Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement
Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 13:30:00
fin : 2026-06-10 16:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement
Apprendre l’arrosage adapté au potager.
À la ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin. 9h30/12h30 et/ou 13h30/16h30.
Participation libre puis adhésion obligatoire dès la deuxième activité.
Infos et contact terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49. .
Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 terrosol58@gmail.com
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English : Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement
L’événement Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement Luzy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Rives du Morvan
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