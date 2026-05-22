Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement Ferme de Montarmin Luzy

Luzy

Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 13:30:00

fin : 2026-06-10 16:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement

Apprendre l’arrosage adapté au potager.

À la ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin. 9h30/12h30 et/ou 13h30/16h30.

Participation libre puis adhésion obligatoire dès la deuxième activité.

Infos et contact terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49. .

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 terrosol58@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement

L’événement Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement Luzy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Rives du Morvan