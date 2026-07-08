Atelier Alimentation et Santé Ferme de Montarmin Luzy

Informations pratiques

Luzy

Atelier Alimentation et Santé

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:30:00

fin : 2026-07-17 20:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Atelier Alimentation et Santé

De 16h30 à 20h30 au jardin commun de Terrosol, ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy.

Atelier cuisine et conférence dynamique.

Réservation conseillée. Gratuit ou participation libre. Infos et contact animation.terrosol@gmail.com / 06 19 24 81 49. .

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 animation.terrosol@gmail.com

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English : Atelier Alimentation et Santé

L’événement Atelier Alimentation et Santé Luzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Rives du Morvan