Atelier Alimentation et Santé Ferme de Montarmin Luzy
vendredi 17 juillet 2026 · Ferme de Montarmin · Luzy
Informations pratiques
Luzy
Atelier Alimentation et Santé
Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17 20:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Atelier Alimentation et Santé
De 16h30 à 20h30 au jardin commun de Terrosol, ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy.
Atelier cuisine et conférence dynamique.
Réservation conseillée. Gratuit ou participation libre. Infos et contact animation.terrosol@gmail.com / 06 19 24 81 49. .
Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 animation.terrosol@gmail.com
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English : Atelier Alimentation et Santé
L’événement Atelier Alimentation et Santé Luzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Rives du Morvan
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