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Atelier Alimentation et Santé Ferme de Montarmin Luzy

vendredi 17 juillet 2026 · Ferme de Montarmin · Luzy

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Ferme de Montarmin
Adresse
606 route de Montarmin
Ville
58170 Luzy
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Luzy

Atelier Alimentation et Santé

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17 20:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Atelier Alimentation et Santé
De 16h30 à 20h30 au jardin commun de Terrosol, ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy.
Atelier cuisine et conférence dynamique.
Réservation conseillée. Gratuit ou participation libre. Infos et contact animation.terrosol@gmail.com / 06 19 24 81 49.   .

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49  animation.terrosol@gmail.com

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English : Atelier Alimentation et Santé

L’événement Atelier Alimentation et Santé Luzy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Rives du Morvan

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