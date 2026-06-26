Rencontres Papotes et astuces au jardin Jardin commun de Terrosol, Ferme communale de Montarmin Luzy
Rencontres Papotes et astuces au jardin Jardin commun de Terrosol, Ferme communale de Montarmin Luzy mercredi 29 juillet 2026.
Luzy
Rencontres Papotes et astuces au jardin
Jardin commun de Terrosol, Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 13:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Profitez d’un moment d’été pour discuter et profiter des jardins. .
Jardin commun de Terrosol, Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 animation.terrosol@gmail.com
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English : Rencontres Papotes et astuces au jardin
L’événement Rencontres Papotes et astuces au jardin Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan
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