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Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Office de Tourisme Luzy

Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Office de Tourisme Luzy lundi 28 septembre 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 13 Rue Henri Renaud

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : lundi 28 septembre 2026

Fin : lundi 28 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luzy

Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Luzy Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 14:30:00
fin : 2026-09-28 17:30:00

Date(s) :
2026-09-28

En compagnie d’un guide conférencier diplômé, partez à la découverte du patrimoine historique et architectural du village de Luzy.

Places limitées, inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10)

Tarif 8€, transport en minibus inclus.   .

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 

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English : Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy

L’événement Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Luzy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan

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