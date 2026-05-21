Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Office de Tourisme Luzy

Luzy

Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Luzy Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 14:30:00

fin : 2026-09-28 17:30:00

Date(s) :

2026-09-28

En compagnie d’un guide conférencier diplômé, partez à la découverte du patrimoine historique et architectural du village de Luzy.

Places limitées, inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10)

Tarif 8€, transport en minibus inclus. .

Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10

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English : Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy

L’événement Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Luzy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan