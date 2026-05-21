Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Office de Tourisme Luzy
Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Office de Tourisme Luzy lundi 28 septembre 2026.
Luzy
Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Luzy Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 14:30:00
fin : 2026-09-28 17:30:00
Date(s) :
2026-09-28
En compagnie d’un guide conférencier diplômé, partez à la découverte du patrimoine historique et architectural du village de Luzy.
Places limitées, inscription auprès de l’Office de Tourisme (03 86 30 43 10)
Tarif 8€, transport en minibus inclus. .
Office de Tourisme 13 Rue Henri Renaud Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10
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English : Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy
L’événement Visite guidée A la découverte du patrimoine de Luzy Luzy a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Rives du Morvan
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