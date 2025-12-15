Concert Trois Cafés Gourmands Julien Lieb Place du Champ de Foire Luzy

Concert Trois Cafés Gourmands Julien Lieb

Place du Champ de Foire La Grande Halle Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

Pour la dixième année, le Comité des Fêtes de la ville de Luzy organise un concert événement à la Grande Halle.

En 2026, la ville de Luzy accueille Trois Cafés Gourmands et Julien Lieb.

Trois Cafés Gourmands groupe français de musique pop-folk, originaire de Corrèze. Leur style chaleureux et entraînant mélange mélodies acoustiques et textes poétiques, souvent axés sur des thèmes de la vie quotidienne.

Julien Lieb finaliste de la Star Academy, le jeune homme de 26 ans vient d’être élu révélation masculine francophone de l’année lors des NRJ Music Awards et va intégrer le casting de Danse avec les Stars au premier trimestre 2026. Il a récemment sorti son premier album Naufragé . Un mois après son concert à Luzy, il se produira à l’Olympia.

À partir de 42€ Par correspondance 06 99 93 20 21- À Luzy (58):magasin Jos’Syl-16 rue Victor Hugo www.fnacspectacles.com www.seetickets.com www.ticketmaster.com

Entracte, buvette et restauration. .

Place du Champ de Foire La Grande Halle Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 93 20 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Trois Cafés Gourmands Julien Lieb

L’événement Concert Trois Cafés Gourmands Julien Lieb Luzy a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Rives du Morvan