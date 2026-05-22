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Alimentation et santé atelier et conférence Salle des fêtes Luzy

Alimentation et santé atelier et conférence Salle des fêtes Luzy mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 13 rue des Remparts

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luzy

Alimentation et santé atelier et conférence

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 09:30:00
fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :
2026-06-03

Alimentation et santé atelier et conférence Avec Caroline Perret, diététicienne nutritionniste.
Matin Salle des fêtes, 13 rue des Remparts. De 9h30 à 12h30 atelier cuisine, des recettes légères, protéinées, santé et savoureuses.
De 12h30 à 14h repas, dégustation des préparations et discussions.
De 14h à 16h Rdv à Notre Moulin, 5 rue du Moulin pour une conférence dynamique sur le lien entre maux et alimentation.
Tarif 12 € ou participation libre pour les adhérents à l’association. Réservation obligatoire, places limitées. Contact et infos terrosol58@gmail.com 06 19 24 81 49.   .

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49  terrosol58@gmail.com

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English : Alimentation et santé atelier et conférence

L’événement Alimentation et santé atelier et conférence Luzy a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Rives du Morvan

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