Informations pratiques

Luzy

Luzy Fest

Luzy Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-31

LuzyFest, un festival culturel, populaire, engagé et 100% gratuit, qui mêle concerts, arts de rue, ateliers, projections et autres formes de joyeuse agitation. Le but étant de mettre en lumière les pratiques culturelles et mettre en lien la jeunesse de notre territoire. Concerts et spectacles de rue, buvette et restauration. Gratuit.

INFOS PRATIQUES LUZYFEST 2026

– Camping gratuit sur place

– Douches gratuites à disposition

– Restauration tout le week-end

– Buvette ouverte tout le week-end

– Paiement par carte bancaire accepté

– Distributeur bancaire à proximité du festival

Contact luzyfest@gmail.com .

Luzy Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté luzyfest@gmail.com

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English : Luzy Fest

L’événement Luzy Fest Luzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Rives du Morvan