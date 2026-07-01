Luzy Fest Luzy
vendredi 31 juillet 2026 · Luzy
Informations pratiques
Luzy
Luzy Fest
Luzy Luzy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-31
LuzyFest, un festival culturel, populaire, engagé et 100% gratuit, qui mêle concerts, arts de rue, ateliers, projections et autres formes de joyeuse agitation. Le but étant de mettre en lumière les pratiques culturelles et mettre en lien la jeunesse de notre territoire. Concerts et spectacles de rue, buvette et restauration. Gratuit.
INFOS PRATIQUES LUZYFEST 2026
– Camping gratuit sur place
– Douches gratuites à disposition
– Restauration tout le week-end
– Buvette ouverte tout le week-end
– Paiement par carte bancaire accepté
– Distributeur bancaire à proximité du festival
Contact luzyfest@gmail.com .
Luzy Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté luzyfest@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Luzy Fest
L’événement Luzy Fest Luzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Rives du Morvan
À voir aussi à Luzy (Nièvre)
- Passage du Tour de France Route de Nevers Av.Marceau Cours Gambetta Av. du Dr Benoist Av. du Dr Bramard Poste Av. Hoche Rte de Toulon/Arroux Luzy 16 juillet 2026
- Atelier Alimentation et Santé Ferme de Montarmin Luzy 17 juillet 2026
- Atelier De l’eau, un peu, beaucoup, raisonnablement Ferme de Montarmin Luzy 22 juillet 2026
- visite du Jardin commun Ferme communale de Montarmin Luzy 25 juillet 2026
- Fête de l’été la Grande Halle Luzy 25 juillet 2026