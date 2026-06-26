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visite du Jardin commun Ferme communale de Montarmin Luzy

visite du Jardin commun Ferme communale de Montarmin Luzy samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Ferme communale de Montarmin
Adresse
606 route de Montarmin
Ville
58170 Luzy
Département
Nièvre
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Luzy

visite du Jardin commun

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 13:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Profitez de ce début d’été pour visitez les jardin communs de la ferme communale de Montarmin.   .

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49  animation.terrosol@gmail.com

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English : visite du Jardin commun

L’événement visite du Jardin commun Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan

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