visite du Jardin commun Ferme communale de Montarmin Luzy

Luzy

visite du Jardin commun

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 13:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Profitez de ce début d’été pour visitez les jardin communs de la ferme communale de Montarmin. .

Ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 animation.terrosol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : visite du Jardin commun

L’événement visite du Jardin commun Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan