Fête de l’Accordéon Salle des Fêtes, salle l’Esquisse, Cour de l’Ecole des Filles, rues de Luzy… Luzy
Fête de l’Accordéon Salle des Fêtes, salle l’Esquisse, Cour de l’Ecole des Filles, rues de Luzy… Luzy vendredi 14 août 2026.
Luzy
Fête de l’Accordéon
Salle des Fêtes, salle l’Esquisse, Cour de l’Ecole des Filles, rues de Luzy… Rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-16 20:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Depuis plus de 15 ans, La Fête de l’Accordéon est un rendez-vous incontournable pour les Luzycois et les amoureux de la musique !
L’édition 2026 se déroulera du 14 au 16 août au cœur de la ville de Luzy.
Venez découvrir ou redécouvrir un festival pour tous les publics, car oui, la Fête de l’accordéon, c’est pour tous les âges et pour tout le monde !
Cette année encore, la musique résonnera à chaque coin de rue et vous fera danser le temps d’un week-end ! .
Salle des Fêtes, salle l’Esquisse, Cour de l’Ecole des Filles, rues de Luzy… Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34
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English : Fête de l’Accordéon
L’événement Fête de l’Accordéon Luzy a été mis à jour le 2026-03-31 par Nièvre Attractive
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