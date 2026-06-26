Fête de l’été la Grande Halle Luzy

Informations pratiques

Luzy

Fête de l’été

la Grande Halle Le bourg Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

À partir de 16h jusqu’à minuit. Manège et structure gonflable pour les enfants. Concert de Sylvia LK (chanteuse, variété des années 70 à aujourd’hui). 18h Spectacle Les Aventures de Louis Boulon . Déambulation Speedeta , groupe Alenko (pop folk variété). À partir de 19h30 repas (jambon, omelette, fromage blanc, tarte, café) .

la Grande Halle Le bourg Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 99 93 20 21 cdfluzy@gmail.com

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English : Fête de l’été

L’événement Fête de l’été Luzy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan