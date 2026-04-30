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Grand dîner dégustation Le Morvan au Second Empire Salle des fêtes Luzy

Grand dîner dégustation Le Morvan au Second Empire Salle des fêtes Luzy vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 13 rue des Remparts

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 33 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Luzy

Grand dîner dégustation Le Morvan au Second Empire

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – 33 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le Morvan au Second Empire Grand dîner dégustation inspiré des fastes de Napoléon III 19h à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts.
Vous découvrirez l’impact méconnu de cette période sur le Morvan.
Valse, polka, mazurka et plaisirs d’antan, laissez-vous emporter par l’élégance et la légèreté des salons du Second Empire.
Tarif 33€ par chèque déposé 7 rue Voltaire ou par CB sur le site www.avfluzymorvan.fr
Organisé par AVF Luzy.   .

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Grand dîner dégustation Le Morvan au Second Empire

L’événement Grand dîner dégustation Le Morvan au Second Empire Luzy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Rives du Morvan

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