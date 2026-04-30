Grand dîner dégustation Le Morvan au Second Empire Salle des fêtes Luzy

Luzy

Grand dîner dégustation Le Morvan au Second Empire

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Morvan au Second Empire Grand dîner dégustation inspiré des fastes de Napoléon III 19h à la salle des fêtes, 13 rue des Remparts.

Vous découvrirez l’impact méconnu de cette période sur le Morvan.

Valse, polka, mazurka et plaisirs d’antan, laissez-vous emporter par l’élégance et la légèreté des salons du Second Empire.

Tarif 33€ par chèque déposé 7 rue Voltaire ou par CB sur le site www.avfluzymorvan.fr

Organisé par AVF Luzy. .

Salle des fêtes 13 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Grand dîner dégustation Le Morvan au Second Empire

L’événement Grand dîner dégustation Le Morvan au Second Empire Luzy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Rives du Morvan