Musique au Balcon Jardin des HLM Luzy

Luzy

Musique au Balcon

Jardin des HLM Champbaron Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Musique au Balcon À l’occasion de la fête de la Musique et dans le cadre du projet Musique au Balcon, le groupe Gallica (musique du Morvan) viendra jouer au plus près des habitants. à 14h dans le jardin des HLM Champbaron, à 15h30 dans la cour des HLM du Champ de Foire, à 17h à l’EHPAD Résidence des Tilleurs et à 18h30 dans la cour de la Barre HLM Lafond. .

Jardin des HLM Champbaron Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34

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English : Musique au Balcon

L’événement Musique au Balcon Luzy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan