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Musique au Balcon Jardin des HLM Luzy

Musique au Balcon Jardin des HLM Luzy dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Jardin des HLM

Adresse : Champbaron

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luzy

Musique au Balcon

Jardin des HLM Champbaron Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Musique au Balcon À l’occasion de la fête de la Musique et dans le cadre du projet Musique au Balcon, le groupe Gallica (musique du Morvan) viendra jouer au plus près des habitants. à 14h dans le jardin des HLM Champbaron, à 15h30 dans la cour des HLM du Champ de Foire, à 17h à l’EHPAD Résidence des Tilleurs et à 18h30 dans la cour de la Barre HLM Lafond.   .

Jardin des HLM Champbaron Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 02 34 

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English : Musique au Balcon

L’événement Musique au Balcon Luzy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan

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