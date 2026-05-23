Cinéma et Musique Cinéma le Vox Luzy
Cinéma et Musique Cinéma le Vox Luzy samedi 20 juin 2026.
Luzy
Cinéma et Musique
Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:45:00
fin : 2026-06-20 18:45:00
Date(s) :
2026-06-20
Concert de l’Harmonie puis projection du documentaire Nous l’orchestre de Philippe Béziat. .
Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 46 46
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English : Cinéma et Musique
L’événement Cinéma et Musique Luzy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan
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