Cinéma et Musique Cinéma le Vox Luzy

Luzy

Cinéma et Musique

Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:45:00

fin : 2026-06-20 18:45:00

Date(s) :

2026-06-20

Concert de l’Harmonie puis projection du documentaire Nous l’orchestre de Philippe Béziat. .

Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 46 46

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English : Cinéma et Musique

L’événement Cinéma et Musique Luzy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan