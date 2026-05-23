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Cinéma et Musique Cinéma le Vox Luzy

Cinéma et Musique Cinéma le Vox Luzy samedi 20 juin 2026.

Lieu : Cinéma le Vox

Adresse : 9 rue des Remparts

Ville : 58170 Luzy

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:45:00

Tarif :

Luzy

Cinéma et Musique

Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:45:00
fin : 2026-06-20 18:45:00

Date(s) :
2026-06-20

Concert de l’Harmonie puis projection du documentaire Nous l’orchestre de Philippe Béziat.   .

Cinéma le Vox 9 rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 46 46 

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English : Cinéma et Musique

L’événement Cinéma et Musique Luzy a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan

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